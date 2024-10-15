Татьяна Тарасова: «Нас допустят на Олимпийские игры, я в этом уверена. Мы будем рады на это смотреть, будем аплодировать своим и чужим тоже»
Татьяна Тарасова уверена в допуске российских фигуристов на Олимпиаду-2026.
– У нас трудный сейчас период, нас на соревнованиях нет. Пройти эти Олимпийские игры. Конечно, нас туда допустят. Я в этом уверена. Но не выступая несколько лет...
– Я верю, что скоро все нормализуется.
– Я тоже в это верю, Ром (интервью брал Роман Костомаров – Спортс’‘). И мы будем рады на это смотреть, и будем аплодировать своим и чужим тоже.
– Мы будем поддерживать красоту фигурного катания и все, что с этим связано.
– Конечно. Красоту, мастерство, – ответила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Rutube-канал Романа Костомарова
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