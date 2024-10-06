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Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»

Татьяна Тарасова назвала Дениса Тена своим любимым учеником.

Бронзовый призер Сочи-2014 трагически погиб в возрасте 25 лет. С 3 по 5 октября в Астане прошел Мемориал Дениса Тена.

«Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик. Огромное спасибо матери, что смогла сделать такой турнир в его стране, мы с ней вчера созвонились.

С большим удовольствием смотрела выступления. Дениса знали во всем мире, любили и уважали. Ему предлагали выступать за любую страну, но он выбрал родину.

Прекрасно, что есть такой Мемориал, который напоминает нам, не дает забыть, что был такой совершенно потрясающий Денис. Когда привезли его впервые на чемпионат мира, он сразу был в пятерке.

Он для нас был не чужим, а своим ребенком. Так мы его и провожали — как своего. И никогда о нем не забудем», – сказала заслуженный тренер СССР.

Медведева выступила на Мемориале Тена с показательным номером под песню, написанную Денисом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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мужское катание
Мемориал Дениса Тена
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