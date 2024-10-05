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Медведева выступила на Мемориале Тена с показательным номером под песню, написанную Денисом

Евгения Медведева выступила с показательным номером на Мемориале Дениса Тена.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию каталась под песню, написанную Теном.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал team.moonbear
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Мемориал Дениса Тена
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