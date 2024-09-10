Самоделкина, Губанова, Эгадзе, Грассль, Литвинцев, Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер выступят на Мемориале Дениса Тена
Соревнования пройдут с 3 по 6 октября.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Известные участники
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Мартынов (США).
Женщины: Софья Самоделкина (Казахстан), Анастасия Губанова (Грузия), Старр Эндрюс (США), Лара Наки Гутманн (Италия), Сарина Йоос (Италия), Элишка Бржезинова (Чехия), Кайя Руйтер (Канада), Мария Сенюк (Израиль), Александра Фейгин (Болгария).
Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Изабелла Флорес – Иван Десятов (США), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).
Полный список участников опубликован на сайте ISU.
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий