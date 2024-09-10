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Самоделкина, Губанова, Эгадзе, Грассль, Литвинцев, Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер выступят на Мемориале Дениса Тена

Стал известен состав участников Мемориала Дениса Тена в Астане.

Соревнования пройдут с 3 по 6 октября.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Известные участники

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Ника Эгадзе (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Мартынов (США).

Женщины: Софья Самоделкина (Казахстан), Анастасия Губанова (Грузия), Старр Эндрюс (США), Лара Наки Гутманн (Италия), Сарина Йоос (Италия), Элишка Бржезинова (Чехия), Кайя Руйтер (Канада), Мария Сенюк (Израиль), Александра Фейгин (Болгария).

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Изабелла Флорес – Иван Десятов (США), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия).

Полный список участников опубликован на сайте ISU.  

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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мужское катание
женское катание
Анастасия Губанова
сборная Азербайджана
сборная Грузии
logoISU Challenger
Элишка Бржезинова
Лоранс Фурнье-Бодри
Николай Соренсен
Старр Эндрюс
сборная Болгарии
Даниэль Грассль
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Иван Десятов
Уна Браун
Гэйдж Браун
logoСофья Самоделкина
Владимир Литвинцев
Лара Наки Гутманн
Натали Ташлерова
Филип Ташлер
Даниэль Мартынов
Александра Фейгин
Кайя Руйтер
Мемориал Дениса Тена
Беньямин Штеффан
Ника Эгадзе
Изабелла Флорес
Михаил Шайдоров
Ханна Лим
Е Куан
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Мари Дюпайяж
Тома Набе
Мария Сенюк
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