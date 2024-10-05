Галлямов о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «На таких соревнованиях нужно пробовать. Ребята молодцы, что вставляют элемент в программы»

Александр Галлямов оценил попытку четверного выброса Бойковой и Козловского.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. В произвольной программе фигуристы сделали четверной выброс сальхов со степаутом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир.

Мишина : За последние несколько лет стандартная для нас ситуация – мы где-то проигрываем короткую программу. В прошлом году такого практически не было, разве что на Кубке Первого канала. А вот несколько лет назад регулярно такое случалось.

Выигрывать в произвольной важнее – она длиннее, баллов за нее дается больше. По поводу встречи с соперниками: мы раньше с ними тренировались на одном льду, виделись каждый день. Сейчас видимся реже, и наоборот, приятно, что с самого первого старта мы наблюдаем состав, близкий к чемпионату России, за исключением разве что нескольких спортсменов.

Галлямов : Выиграли, но это только начало сезона. Мы и не думали, что будет легко, ребят сильных много. Хотели прежде всего проверить программы, почувствовать соревновательный настрой... Все-таки на контрольных прокатах надо было просто собрать программы, а здесь уже надо так катать, чтобы все было близко к идеалу. Досиживать тодес, досиживать совместные вращения. Важно было откатать по всем правилам, чтобы получить наивысшие оценки».

– Как вы отнеслись к попытке Бойковой и Козловского сделать четверной выброс?

Мишина : Я узнала, что ребята будут делать четверной выброс, уже на разминке. Очень смелое решение, они молодцы.

Галлямов : Баллов они меньше получили, но на таких соревнованиях нужно пробовать. Это большой плюс. Мы на финале Гран-при пошли на тройной лутц. Решили тогда нарабатывать его на будущее, но пока перестали делать его в программе. Держим до лучших времен. Ребята молодцы, что вставляют элемент в программы: все-таки это не чемпионат России, не Спартакиада.

На таких соревнованиях как раз хорошо, что они пробуют новые элементы, двигают конкуренцию, чтобы все остальные двигались, пробовали ультра-си. Но это очень травмоопасно: сначала надо сделать множество попыток на тренировках, чтобы спокойно затем делать на публику. Это влияет на голову, на нервы.

Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?