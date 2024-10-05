Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:05 по московскому времени, прямая трансляция – Студия-38.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Дарья Андреева – Александр Акимов
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Вторая разминка
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Положение после короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,54
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 79,38
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 71,29
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,09
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 60,59
6. Дарья Андреева – Александр Акимов – 58,61
7. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 57,05
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