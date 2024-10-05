Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Алиев, Фролова выступили с показательными номерами
Фигуристы представили показательные номера на Мемориале Панина.
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Показательные выступления
Прямая трансляция – телеканал «Санкт-Петербург».
1. Агата Петрова
2. Герман Ленков
3. София Диана Касинс – Александр Брегей
4. Алиса Абдулина – Артем Крылов
5. Софья Важнова
6. Евгений Семененко
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
8. Елизавета Куликова
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
10. Глеб Лутфуллин
11. Дмитрий Алиев
12. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
13. Анна Фролова
14. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
15. Николай Угожаев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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