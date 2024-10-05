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Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Алиев, Фролова выступили с показательными номерами

Фигуристы представили показательные номера на Мемориале Панина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Показательные выступления

Прямая трансляциятелеканал «Санкт-Петербург».

1. Агата Петрова

2. Герман Ленков

3. София Диана Касинс – Александр Брегей

4. Алиса Абдулина – Артем Крылов

5. Софья Важнова

6. Евгений Семененко

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Елизавета Куликова

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

10. Глеб Лутфуллин

11. Дмитрий Алиев

12. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

13. Анна Фролова

14. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

15. Николай Угожаев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Мемориал Панина
logoДмитрий Алиев
logoАнастасия Мишина
logoМаксим Некрасов
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoЕвгений Семененко
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
Софья Важнова
logoВасилиса Кагановская
logoЕлизавета Куликова
Николай Угожаев
Алиса Абдуллина
Агата Петрова
Артем Крылов
София Диана Касинс
Александр Брегей
Герман Ленков
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