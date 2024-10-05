Галлямов о том, что пожал руку Козловскому: «Мы всегда друг к другу подходим, это в качестве спортивного уважения. Это превыше всего»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.
Мишина: Самые первые эмоции после проката – было недовольство собой немного, мы были готовы лучше, чем сегодня откатали. Конечно же, это отразилось на настроении, возможно, видели после проката, что мы были немножко недовольны.
– Успели ли обсудить с тренерами прокат?
Мишина: На самом деле мы сами знаем свои недочеты, обсуждать будем на тренировках, исправлять, дорабатывать.
– Почему подошли к Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому после проката?
Галлямов: Мы всегда друг к другу подходим, это в качестве спортивного уважения. Это превыше всего. Когда мы вторые, мы подходим, даже неважно, кто первый, кто второй, все равно мы подходим друг к другу.
Мишина: До коронавируса была такая традиция, сейчас она вернулась – когда мы становимся на подиум, все спортсмены друг друга обнимают. От меня это всегда искренние поздравление, неважно, первые мы, вторые, третьи.
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