Аймоз о Гран-при США: «Я был настроен на победу. Сказал себе: либо выложись по полной, либо иди домой»

Аймоз о золоте Гран-при: я сказал себе – либо выложись по полной, либо иди домой.

Французский фигурист Кевин Аймоз поделился эмоциями после победы на Гран-при США.

28-летний спортсмен впервые в карьере взял золото на соревнованиях серии. Он опередил Михаила Шайдорова из Казахстана и японца Казуки Томоно, занявших второе и третье места соответственно.

«Это моя третья подряд медаль на Skate America. Даже сказать не могу, насколько мне нравится здесь сейчас.

И наконец-то золото, тем более на Skate America, я почувствовал себя словно одним из титулованных медалистов. Это невероятно, особенно возможность соревноваться с этими парнями. Они классные, и благодаря им турниры становятся еще интереснее.

Проснувшись сегодня утром, я был настроен на победу. Сказал себе: либо выложись по полной, либо иди домой. Шансов выйти в финал у меня нет, и я подумал: покажи себя с лучшей стороны, просто старайся и тренируйся. Две недели после Skate Canada (где Аймоз занял 10-е место – Спортс’’) выдались очень сложными психологически.

Во время программы я уже ни о чем не думал. Исполнял прыжки один за другим, элемент за элементом, а когда появились оценки, их было так тяжело разглядеть на экране, расслышать я тоже ничего не смог. Так что я даже не знал, хорошие они или плохие», – сказал Аймоз.