Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?
Старт сезона в фигурном катании сразу подарил красивую борьбу в парах. Анастасия Мишина и Александр Галлямов обошли главных соперников на мемориале Панина-Коломенкина.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пошли на уникальный элемент, но ошиблись и снова вторые.
1. Бойкова и Козловский хотят изменить фигурное катание. Совсем недавно предлагали увеличить количество турниров с главными звездами и уже не первый сезон учат элементы ультра-си.
На турнире в Санкт-Петербурге эти стремления объединились. Они сразу же вышли на дуэль с принципиальными соперниками – Мишиной и Галлямовым. И добавили в произвольную программу четверной выброс – элемент, на который в мире не решается никто.
Александра и Дмитрий подошли к новому сезону заряженными. На контрольных прокатах были в отличной форме, удивили запоминающимися программами и точно не испытывали проблем с мотивацией.
Короткая на мемориале Панина-Коломенкина подтвердила: Бойкова и Козловский настроены серьезно. Откатали без сбоев, а по компонентам почти догнали любимцев судей Мишину и Галлямова. После первого дня ученики Этери Тутберидзе лидировали с запасом в 1,16 балла и радовались ранней встрече с вечными конкурентами:
«Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно. Я думаю, что публике не очень интересно смотреть на то, как мы будем приезжать куда-то по отдельности и соревноваться с другими ребятами. Все-таки мы, мне кажется, основные дуэты и хотим соревноваться друг с другом на этапах», – признался Козловский.
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2. Перед произвольной был выбор: стабильность или риск. Бойкова и Козловский, который сезон мечтающие о четверном выбросе, выбрали второе. Они уже штурмовали сальхов на чемпионате России по прыжкам (неудачно), а в межсезонье выдавали отличные попытки на шоу «Чемпионы на льду».
Так что заход на ультра-си ждали. Небольшой турнир в Петербурге подходил для соревновательной премьеры элемента: ребята очевидно в хорошей форме, а ставки не так высоки. Было бы странно идти на первую попытку, к примеру, на чемпионате России, пусть и на пике формы.
3. Возможно, сказалось волнение. Уже на стартовой секвенции Бойкова ошиблась – после тройного сальхова (и громкого выкрика с трибун «молодцы!») ее повело на двойном акселе. Следующим элементом шел выброс. Но приземление не получилось: Александра чуть не упала, спасло только касание льда рукой.
«Не попали в толчок немного, а когда не попадаем, не получается это исправить. Если в тройных выбросах я могу, понимаю, что надо сделать, здесь — нет. Просто обидно, поэтому я доезжала программу обиженной на себя», – расстраивалась Бойкова.
Элемент тут же отминусовали, и от базовой стоимости 6,50 осталось всего 4,29. Для сравнения: Мишина и Галлямов за первый выброс получили 6,10.
Дальше судьи углядели недокрут на тройном тулупе, да и второй выброс вышел с ошибкой. Впрочем, серьезных сбавок не было – судили в Петербурге крайне лояльно. Мишину и Галлямова тоже не наказали минусовой оценкой за приземление на две ноги на выбросе. Да и в остальном их прокат был не таким уверенным, как можно подумать, глядя на протокол.
4. Оправдан ли риск Бойковой и Козловского? С точки зрения цифр – вряд ли. Базовая стоимость их произвольной всего на 1,8 балла выше, чем у Мишиной и Галлямова. Компонентами Анастасия и Александр почти нивелировали это преимущество (их вторая оценка на 1,61 больше). Поэтому все упирается в чистоту проката – и тут новые сложные элементы точно не добавят уверенности в себе.
С другой стороны, Бойкова и Козловский выступают за прогресс и самосовершенствование. Даже небольшая разница в стоимости тройного и четверного выброса их не останавливает. Осталось только перенести удачные попытки с тренировок на соревнования.
После проката они еще раз зашли на выброс – Александра упала.
Но, может, получится уже в следующий раз?
Бойкова и Козловский покорили ультра-си с Тутберидзе! А что потеряли после перехода от Москвиной?
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 231,99
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 228,20
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 199,54
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 181,69
5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 175,63
6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 173,78
7. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 164,74
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 152,61
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 147,66
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 128,25
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 121,10
5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 117,02
6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 116,73
7. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 100,65
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
без таких вот Бойковых с Козловскими наша парная фигурка вообще стухнет.