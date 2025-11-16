Анастасия Губанова: «Очень надеюсь, что однажды получу 70 баллов за короткую программу»

Анастасия Губанова: надеюсь, однажды получу 70 баллов за короткую программу.

Фигуристка сборной Грузии Анастасия Губанова оценила свое выступление на Гран-при США в Лейк-Плэсиде.

Губанова идет четвертой после короткой программы (68,07 балла). Лидирует японка Ринка Ватанабе (74,35), на втором месте – американка Алиса Лью (73,73), на третьем – итальянка Лара Наки Гутманн (69,69).

«Я довольна своим прокатом. Разве что получила q (недокрут) на лутце. Очень надеюсь, что однажды получу 70 баллов за короткую программу.

После Гран-при Китая (где фигуристка стала 4-й – Спортс’’) я тренируюсь в обычном режиме, все идет хорошо», – сказала Губанова.

Личный рекорд Губановой за короткую программу составляет 69,81 балла – столько она получила на победном для себя чемпионате Европы-2023.