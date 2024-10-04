Бетина Попова: «Косторной предстоит достаточно длительное восстановление. Стараемся, чтобы оно было максимально аккуратным»
– У нас очень дружная группа, и Алена с Гошей, конечно, помогают младшим товарищам настолько, насколько могут.
Они на тренировках всегда помогут советом, если у них после своих тренировок остается свободное время, они всегда готовы помочь, подсказывают, помогают что-то пробовать и так далее.
Когда у них есть возможность, они ходят на старты, в Москве, на мемориал Рабера, по-моему, они хотели прийти, не пришли, не помню. На чемпионате, на первенстве Москвы они были.
У них были какие-то дела в Питере, то есть свой мастер-класс был на следующий день после мемориала Панина-Коломенкина, но они приехали пораньше, чтобы поддержать ребят.
Детям это очень важно, и они очень любят Алену с Гошей, это крутая поддержка для них. И ребята тоже стараются максимально помогать детишкам.
– Алена недавно перенесла пневмонию. Как сейчас идет восстановление?
– Восстановление ей предстоит длительное достаточно, и мы стараемся, чтобы оно было максимально аккуратным, вообще ни в коем случае не форсировать, потому что все-таки легкие – это достаточно важная вещь для любого спортсмена и человека в целом, поэтому мы стараемся очень аккуратно.
И по ощущениям, по рекомендациям врачей вообще не давить, то есть очень медленно, но главное, чтобы полностью удалить до конца, – приводит слова Поповой «Каблук фигурки».
У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?
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