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Бетина Попова: «Косторной предстоит достаточно длительное восстановление. Стараемся, чтобы оно было максимально аккуратным»

Бетина Попова рассказала о работе с парой Косторная – Куница и восстановлении Алены после пневмонии.

– У нас очень дружная группа, и Алена с Гошей, конечно, помогают младшим товарищам настолько, насколько могут.

Они на тренировках всегда помогут советом, если у них после своих тренировок остается свободное время, они всегда готовы помочь, подсказывают, помогают что-то пробовать и так далее.

Когда у них есть возможность, они ходят на старты, в Москве, на мемориал Рабера, по-моему, они хотели прийти, не пришли, не помню. На чемпионате, на первенстве Москвы они были.

У них были какие-то дела в Питере, то есть свой мастер-класс был на следующий день после мемориала Панина-Коломенкина, но они приехали пораньше, чтобы поддержать ребят.

Детям это очень важно, и они очень любят Алену с Гошей, это крутая поддержка для них. И ребята тоже стараются максимально помогать детишкам.

– Алена недавно перенесла пневмонию. Как сейчас идет восстановление?

– Восстановление ей предстоит длительное достаточно, и мы стараемся, чтобы оно было максимально аккуратным, вообще ни в коем случае не форсировать, потому что все-таки легкие – это достаточно важная вещь для любого спортсмена и человека в целом, поэтому мы стараемся очень аккуратно.

И по ощущениям, по рекомендациям врачей вообще не давить, то есть очень медленно, но главное, чтобы полностью удалить до конца, – приводит слова Поповой «Каблук фигурки».

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Каблук фигурки»
logoсборная России
пары
Бетина Попова
Георгий Куница
logoАлена Косторная
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