Алена Косторная: «Никуда переходить мы с Куницей не планируем. Будем кататься только за Россию»
Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. Ранее спортивный журналист Нолан Карни в подкасте The Skating Lesson рассказал о слухах, что Косторная и Куница намерены перейти в Азербайджан.
«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы – спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию.
Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем», – сказала Косторная.
Она также сообщила, что не будет выступать на стартах как минимум полгода.
«Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление – я перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода.
У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось», – отметила фигуристка.
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