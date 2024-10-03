23

Алена Косторная: «Никуда переходить мы с Куницей не планируем. Будем кататься только за Россию»

Алена Косторная заявила, что не собирается менять гражданство.

Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. Ранее спортивный журналист Нолан Карни в подкасте The Skating Lesson рассказал о слухах, что Косторная и Куница намерены перейти в Азербайджан.

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы – спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию.

Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем», – сказала Косторная.

Она также сообщила, что не будет выступать на стартах как минимум полгода. 

«Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление – я перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода.

У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось», – отметила фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
Георгий Куница
logoАлена Косторная
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»
6 минут назад
Министр спорта Татарстана о заявке Загитовой на грант: «Это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»
69 минут назад
Маргарита Базылюк: «Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, дотянутыми ногами – то это сложнее, чем четверные»
215 минут назад
Алена Косторная: «Перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода»
1123 минуты назад
Американский журналист Карни: «Ходят слухи, что Косторная хочет перейти в сборную Азербайджана»
1939 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Эндрюс, Гутманн представят короткие программы
1244 минуты назадLive
Началась продажа билетов на этап Гран-при России в Красноярске. Стоимость – от 250 до 1900 рублей
сегодня, 10:22
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Карартынян, Рамзенков, Колесников выступят с произвольными программами
12сегодня, 10:21Live
Мемориал Панина. Юниорки. Базылюк с тремя квадами победила, Андреева – 2-я, Петрова – 3-я
411сегодня, 10:14
Базылюк прыгнула три квада и два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина
59сегодня, 09:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Shanghai Trophy. Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с короткими программами
сегодня, 06:42
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы
сегодня, 06:30
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Хмелькова и Антонышев, Маринина и Черненко покажут короткие программы
1сегодня, 06:05
Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
1сегодня, 06:03
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Фефелова и Валов, Хорт и Читипаховян представят произвольные танцы
3сегодня, 06:03
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 06:02
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
21 октября, 13:51