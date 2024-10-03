Алена Косторная: «Перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода»
Алена Косторная сообщила, что не будет выступать на стартах как минимум полгода.
Косторная выступает в спортивных парах с Георгием Куницей. Ранее она выкладывала фото из больницы с капельницей в руке.
«Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление – я перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода.
У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось», – сказала фигуристка.
У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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