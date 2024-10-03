Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним пока связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»
Георгий Куница прокомментировал слухи о возможном переходе в Азербайджан.
Ранее американский журналист Нолан Карни в подкасте Дейва Лиза The Skating Lesson заявил, что слышал о возможной смене гражданства Алены Косторной и Георгия Куницы.
Косторная опровергла эту информацию.
«Мы с Аленой очень любим Азербайджан, но с ним нас пока связывают только гранатовый сок и то, что мы знакомы с Вовой Литвинцевым», – сказал фигурист.
У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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