Орсер – в комментариях под постом Медведевой про шоу: «Заворожен этой концепцией. Восхищаюсь твоей честностью и прогрессивным подходом»
Канадский тренер Брайан Орсер восхитился концепцией шоу Евгении Медведевой.
Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представила концепцию шоу к своему юбилею, рассказав, что каждый элемент шоу будет отражать ее «ДНК в цифровом виде».
«Главная фишка шоу – упор на высокие технологии», – заявила Медведева.
«Я так заворожен этой концепцией. Восхищаюсь твоей честностью и прогрессивным подходом. Молодец, Евгения!» – написал Орсер в комментариях к посту Медведевой.
Шоу пройдет 15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости