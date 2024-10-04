Орсер – в комментариях под постом Медведевой про шоу: «Заворожен этой концепцией. Восхищаюсь твоей честностью и прогрессивным подходом»

Канадский тренер Брайан Орсер восхитился концепцией шоу Евгении Медведевой.

Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представила концепцию шоу к своему юбилею, рассказав , что каждый элемент шоу будет отражать ее «ДНК в цифровом виде».

«Главная фишка шоу – упор на высокие технологии», – заявила Медведева.

«Я так заворожен этой концепцией. Восхищаюсь твоей честностью и прогрессивным подходом. Молодец, Евгения !» – написал Орсер в комментариях к посту Медведевой.

Шоу пройдет 15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.