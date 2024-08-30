Медведева о своем ледовом шоу: «Никогда не думала, что войду в эту реку. Абсолютно новый горизонт для меня»
Евгения Медведева сравнила создание своего ледового шоу с «новым горизонтом»
15 ноября в Москве пройдет шоу, приуроченное к 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.
«Поскольку я много лет знакома, хорошо общаюсь и, соответственно, работаю у Ильи Авербуха, прекрасно наслышана о сложностях и проблемах при создании ледовых шоу.
Я никогда не думала, что войду в эту реку. Это и сложно, и иногда страшно, и челлендж, и абсолютно какой-то новый горизонт для меня. Сложно? Да. Интересно? Тысячу раз да. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Медведева.
Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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