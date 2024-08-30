  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
98

Медведева о своем ледовом шоу: «Никогда не думала, что войду в эту реку. Абсолютно новый горизонт для меня»

Евгения Медведева сравнила создание своего ледового шоу с «новым горизонтом»

15 ноября в Москве пройдет шоу, приуроченное к 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.

«Поскольку я много лет знакома, хорошо общаюсь и, соответственно, работаю у Ильи Авербуха, прекрасно наслышана о сложностях и проблемах при создании ледовых шоу.

Я никогда не думала, что войду в эту реку. Это и сложно, и иногда страшно, и челлендж, и абсолютно какой-то новый горизонт для меня. Сложно? Да. Интересно? Тысячу раз да. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказала Медведева.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
Р-Спорт
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова о шоу Загитовой: «Оно не было похоже ни на какое шоу, которое мы видели в России»
46сегодня, 12:05
Щербакова восстанавливает прыжки на льду: «Не показывайте это видео моему врачу. Шутка, все под контролем. Или нет»
62сегодня, 11:49Видео
Александра Игнатова прибыла в Мексику: «5 часов льда и 3 часа зала. Если останутся силы, можно еще на вторую тренировку пойти»
32сегодня, 11:40Видео
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара лидируют после ритм-танца, Гримм и Савицкий – 2-е
1сегодня, 10:10
«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке». Рудковская сравнила фрагменты выступлений, намекнув на повторы
181сегодня, 08:21Видео
Гуменник пропускает прокаты сборной Петербурга, так как не успел накатать программы из-за травмы («Матч ТВ»)
17сегодня, 07:58
Жук и Свинин о произвольном танце Пестовой и Лагутова: «Придумали свою историю под условным названием «Чаплин сквозь года»
1сегодня, 06:57
Апелляция Хэ Ин Ли на 3-летнее отстранение за сексуальные домогательства отклонена
101сегодня, 06:48
Алина Загитова: «Татьяна Навка поддержала меня. Я многому научилась, участвуя в ее шоу»
26сегодня, 06:09
Надежда Понтелеенко: «Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание»
14сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
1вчера, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
25вчера, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
3вчера, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9522 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13
Лакерник о Писееве: «Это был серьезный спортивный руководитель. Человек непростой, жесткий, отстаивавший интересы фигурного катания и нашей федерации»
212 августа, 09:51