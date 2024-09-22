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Евгения Медведева: «Продюсером шоу не могу себя назвать, потому что со мной работают профессионалы. Я больше по креативу, постановке ледовой»

Евгения Медведева поделилась подробностями подготовки своего ледового шоу.

Шоу к 25-летию фигуристки пройдет 15 ноября в Москве. 

– В современном фигурном катании много ледовых шоу, поэтому мы со страхом и трепетом брались за этот проект. Со мной работает огромный продакшн, большое количество профессионалов в своем деле. Я не продюсер, а больше по креативу, постановке ледовой, привношу свои идеи. Продюсером не могу себя назвать, потому что со мной работают профессионалы, которые останутся за кадром, которым я безумно благодарна. 

Все, что по креативной части, касается меня, хореографов-постановщиков и креативной команды. 

Мы стараемся сделать шоу, которое будет отличаться от того, что мы обычно видим. 

Шоу планируется технологичным, мы будем использовать много современных технологий. У нас будет большой упор на свет – будет красочно, качественно. Команда, которая с нами работает, знает, как сделать свет красиво. Этот продакшн делает много концертов для артистов, люди знают, как выставить сцену так, чтобы она выгодно выглядела. 

Мы играем с формой льда, арены – это будет необычно. Не всегда удобно для спортсмена, но красиво для зрителя. Стараемся сделать что-то масштабное. 

– Во сколько оценивается бюджет такого шоу? Сколько хотя бы там нулей?

– Это действительно затратный и дорогостоящий проект. Нулей как минимум шесть, я думаю, это очевидно. Саму цифру называть немного не в моей компетенции, я оставлю эту информацию в документах. Совсем скоро будет готова афиша – и наружная, и диджитал. Мы будем рекламно продвигать этот проект, и на этой афише вы сможете увидеть всех спонсоров, которые вкладываются в наше шоу, – сказала Медведева в эфире RU.TV. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм moonbear
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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