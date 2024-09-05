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Медведева о своем ледовом шоу: «Хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали номера, которые зритель еще не видел. Все новое»

Евгения Медведева рассказала о своем ледовом шоу

– По поводу 25-летия. 15 ноября, юбилейное шоу на «ЦСКА-Арене». Ты к нему уже готовишься.

– Еще с прошлого года к нему готовлюсь.

– Серьезно? Что-то масштабное будет. 

– Да.

– Давай тогда уделим этому внимание. Без спойлеров: что, куда, во сколько и что там будет?

– «ЦСКА-Арена», 15 ноября, семь вечера, ледовое шоу в преддверии моего 25-летия.

Почему ледовое шоу? Потому что часто меня спрашивают: «Женя, а не хотела бы ты сделать свое ледовое шоу?» И это сфера, в которую я вообще никогда бы не подумала, что вступлю.

– Как режиссер-постановщик.

– Да. Понятное дело, что не я одна все делаю – у нас очень большая команда, я бы одна никогда не справилась.

Я бы никогда вообще не подумала, что вступлю в эту реку. Подумали: ну ладно, 25 лет, юбилей. Хотя люди обычно смеются – тебе что, 80 исполняется, ну куда свое юбилейное шоу в 25 лет? Насмешила.

Мы так подумали, что раз люди задаются вопросом, не хотела бы я сделать свое шоу, то, наверное, можно и попробовать. Спрос рождает предложение. 

Но не стали делать ни туры, ни несколько шоу – одно-единственное 15 ноября. Снимать будем. Сейчас мы вплотную работаем над концертом, нам нужно еще несколько творческих встреч для того, чтобы сделать максимально интересно.

Будет не спектакль, будет дивертисмент – когда спортсмены по очереди выходят, показывают свои номера. И мы хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали те номера, которые зритель еще не видел. Новые номера.

– Новое и лучшее будет. Или вообще все новое?

– Постараемся все сделать, – сказала фигуристка в подкасте Ивана Абрамова.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу – а в чем различия?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: подкаст Ивана Абрамова
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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