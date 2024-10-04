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Медведева о своем шоу: «Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. Мы уже заказали сорок тонн оборудования»

Евгения Медведева рассказала о своем юбилейном шоу.

Шоу пройдет 15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу, и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы.

В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки – элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения – словом, все, что сформировало меня.

Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. На данный момент мы уже заказали сорок тонн оборудования – это только то, что будет находиться под крышей «ЦСКА Арены». Также над льдом мы планируем повесить экраны общей площадью более четырехсот квадратных метров.

А чтобы реализовать задуманное, нам нужны большие технические мощности. Искусственный интеллект, кинетическая система, аудиореактивные инсталляции, звуковое оборудование – это и многое другое будет задействовано в моем шоу.

Мы уже проделали большой пласт работы, и впереди нас ждет еще столько же. К счастью, мне не приходится самой справляться со всем этим. Да, я решаю много организационных вопросов, веду переговоры с участниками шоу.

Но я не считаю себя его главным продюсером, ведь со мной работают опытные специалисты. Они взяли на себя большой объем задач, в том числе по креативу. До моего шоу они организовывали международные концерты Armin Van Buuren, Scooter, фан-зоны для чемпионатов мира по футболу, хоккею и легкой атлетике и другие крупнейшие спортивные мероприятия страны. Поэтому я совершенно спокойно доверилась им», – рассказала Медведева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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