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Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы

4 октября на юниорском Гран-при в Любляне юноши покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Любляна, Словения

Юноши

Произвольная программа

Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Третья разминка

13. Каспер Юханссон (Швеция)

14. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

15. Ллойд Томсон (Великобритания)

16. Грэйсон Лонг (Канада)

17. Эан Вейлер (Швейцария)

18. Хару Какиучи (Япония)

Четвертая разминка

19. Генрих Гартунг (Германия)

20. Арлет Леванди (Эстония)

21. Никита Шейко (Израиль)

22. Чхве Ха Бин (Южная Корея)

23. Адам Хагара (Словакия)

24. Джейкоб Санчес (США)

После короткой программы

1. Джейкоб Санчес (США) – 85,09

2. Адам Хагара (Словакия) – 80,90

3. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 70,97

4. Никита Шейко (Израиль) – 69,55

5. Арлет Леванди (Эстония) – 69,11

6. Генрих Гартунг (Германия) – 68,91

7. Хару Какиучи (Япония) – 68,07

8. Эан Вейлер (Швейцария) – 66,04

9. Грэйсон Лонг (Канада) – 66,03

10. Ллойд Томсон (Великобритания) – 66,00

11. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 64,67

12. Каспер Юханссон (Швеция) – 62,85

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Арлет Леванди
Раффаэле Франческо Зик
Каспер Юханссон
Джейкоб Санчес
Адам Хагара
Хару Какиучи
Генрих Гартунг
Грэйсон Лонг
Чхве Ха Бин
Никита Шейко
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