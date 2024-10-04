Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Юноши
Произвольная программа
Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Третья разминка
13. Каспер Юханссон (Швеция)
14. Раффаэле Франческо Зик (Италия)
15. Ллойд Томсон (Великобритания)
16. Грэйсон Лонг (Канада)
17. Эан Вейлер (Швейцария)
18. Хару Какиучи (Япония)
Четвертая разминка
19. Генрих Гартунг (Германия)
20. Арлет Леванди (Эстония)
21. Никита Шейко (Израиль)
22. Чхве Ха Бин (Южная Корея)
23. Адам Хагара (Словакия)
24. Джейкоб Санчес (США)
После короткой программы
1. Джейкоб Санчес (США) – 85,09
2. Адам Хагара (Словакия) – 80,90
3. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 70,97
4. Никита Шейко (Израиль) – 69,55
5. Арлет Леванди (Эстония) – 69,11
6. Генрих Гартунг (Германия) – 68,91
7. Хару Какиучи (Япония) – 68,07
8. Эан Вейлер (Швейцария) – 66,04
9. Грэйсон Лонг (Канада) – 66,03
10. Ллойд Томсон (Великобритания) – 66,00
11. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 64,67
12. Каспер Юханссон (Швеция) – 62,85
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