Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне
С 3 по 5 октября в Любляне пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
3 октября, четверг
Девушки, короткая программа
15:40
Юноши, короткая программа
21:00
4 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
16:00
Юноши, произвольная программа
19:40
5 октября, суббота
Девушки, произвольная программа
13:30
Танцы на льду, произвольный танец
19:20
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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