Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне

С 3 по 5 октября в Любляне пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров 6-й этап Любляна, Словения 3 октября, четверг Девушки, короткая программа 15:40 Юноши, короткая программа 21:00 4 октября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 16:00 Юноши, произвольная программа 19:40 5 октября, суббота Девушки, произвольная программа 13:30 Танцы на льду, произвольный танец 19:20 ПРИМЕЧАНИЕ : в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU . Полный список участников можно посмотреть здесь .