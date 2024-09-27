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Гран-при среди юниоров. Такахаши, Куперман, Паради, Вацлавик, Мин Гю Со выступят с произвольными программами

28 сентября на этапе Гран-при среди юниоров выявят победителя в мужском катании.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Юноши

Произвольная программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Третья разминка

11. Оскар Оливер (Польша)

12. Леон Рожков (Германия)

13. Егор Марценко (Эстония)

14. Матиас Линдфорс (Финляндия)

15. Мин Гю Со (Южная Корея)

Четвертая разминка

16. Егор Курцев (Украина)

17. Лука Имедашвили (Литва)

18. Якуб Лофек (Польша)

19. Эдвард Васи (Канада)

20. Аурелиан Шерве (Швейцария)

Пятая разминка

21. Каспер Юханссон (Швеция)

22. Энтони Паради (Канада)

23. Лукаш Вацлавик (Словакия)

24. Тамир Куперман (Израиль)

25. Сена Такахаши (Япония)

После короткой программы

1. Сена Такахаши (Япония) – 80,25

2. Тамир Куперман (Израиль) – 75,58

3. Лукаш Вацлавик (Словакия) – 72,00

4. Энтони Паради (Канада) – 70,71

5. Каспер Юханссон (Швеция) – 63,39

6. Аурелиан Шерве (Швейцария) – 61,72

7. Эдвард Васи (Канада) – 60,86

8. Якуб Лофек (Польша) – 59,97

9. Лука Имедашвили (Литва) – 59,82

10. Егор Курцев (Украина) – 59,49

11. Мин Гю Со (Южная Корея) – 57,18

12. Матиас Линдфорс (Финляндия) – 56,65

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
сборная Польши
Каспер Юханссон
Мин Гю Со
Лукаш Вацлавик
Энтони Паради
Матиас Линдфорс
Тамир Куперман
Егор Марценко
Аурелиан Шерве
Сена Такахаши
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