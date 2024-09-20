Гран-при среди юниоров. Санчес, Накамура, Джон Ким, Леванди и Гогитидзе выступят с произвольными программами

21 сентября на юниорском Гран-при в Анкаре определится чемпион в мужском катании.

Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция Юниоры Произвольная программа Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Первая разминка 5. Денис Круглов (Бельгия) Вторая разминка 7. Никита Кривошеев (Казахстан) 10. Алексей Власенко (Венгрия) Третья разминка 12. Эфе Эргин Динсер (Турция) 13. Андре Сапата (Испания) 14. Джедидайя Линкольн (Великобритания) 15. Деян Михайлов (Болгария) 16. Уильям Чан (Канада) 17. Пак Хен Со (Южная Корея) Четвертая разминка 18. Илья Гогитидзе (Франция) 19. Арлет Леванди (Эстония) 20. Иэн Вейлер (Швейцария) 21. Джон Ким (Канада) 22. Шунске Накамура (Япония) 23. Джейкоб Санчес (США) Положение после короткой программы 1. Джейкоб Санчес (США) – 81,14 2. Шунске Накамура (Япония) – 75,59 3. Джон Ким (Канада) – 71,68 4. Иэн Вейлер (Швейцария) – 67,93 5. Арлет Леванди (Эстония) – 63,60 6. Илья Гогитидзе (Франция) – 59,31 7. Пак Хен Со (Южная Корея) – 59,17 8. Уильям Чан (Канада) – 57,68 9. Деян Михайлов (Болгария) – 52,97 10. Джедидайя Линкольн (Великобритания) – 52,26... 14. Алексей Власенко (Венгрия) – 50,19... 19. Денис Круглов (Бельгия) – 48,53