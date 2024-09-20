  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Гран-при среди юниоров. Санчес, Накамура, Джон Ким, Леванди и Гогитидзе выступят с произвольными программами

21 сентября на юниорском Гран-при в Анкаре определится чемпион в мужском катании.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

5. Денис Круглов (Бельгия)

Вторая разминка

7. Никита Кривошеев (Казахстан)

10. Алексей Власенко (Венгрия)

Третья разминка

12. Эфе Эргин Динсер (Турция)

13. Андре Сапата (Испания)

14. Джедидайя Линкольн (Великобритания)

15. Деян Михайлов (Болгария)

16. Уильям Чан (Канада) 

17. Пак Хен Со (Южная Корея)

Четвертая разминка

18. Илья Гогитидзе (Франция)

19. Арлет Леванди (Эстония) 

20. Иэн Вейлер (Швейцария)

21. Джон Ким (Канада)

22. Шунске Накамура (Япония) 

23. Джейкоб Санчес (США)

Положение после короткой программы

1. Джейкоб Санчес (США) – 81,14

2. Шунске Накамура (Япония) – 75,59

3. Джон Ким (Канада) – 71,68

4. Иэн Вейлер (Швейцария) – 67,93

5. Арлет Леванди (Эстония) – 63,60

6. Илья Гогитидзе (Франция) – 59,31

7. Пак Хен Со (Южная Корея) – 59,17

8. Уильям Чан (Канада) – 57,68

9. Деян Михайлов (Болгария) – 52,97

10. Джедидайя Линкольн (Великобритания) – 52,26...

14. Алексей Власенко (Венгрия) – 50,19...

19. Денис Круглов (Бельгия) – 48,53

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Казахстана
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Великобритании
logoсборная Бельгии
logoсборная Венгрии
мужское катание
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
сборная Болгарии
Арлет Леванди
Джейкоб Санчес
Шунске Накамура
Илья Гогитидзе
Джон Ким
Алексей Власенко
Денис Круглов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси, Левито, Чиба, Скизас, Микутина, Кайзер, Йошида и Репонд покажут произвольные программы
4 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Ю Сон Ким победила, Накаи – 2-я, Самоделкина – 4-я, Гургенидзе – 5-я, Бранденбург – 8-я
26912 минут назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
21 минуту назад
Тарасова о выступлении Титовой за Армению: «Ну и зачем мне за ней наблюдать? За своими надо следить»
226 минут назад
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон лидируют после ритм-танца, Каррейра и Пономаренко – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и
4656 минут назад
Александр Галлямов: «В России есть серия соревнований, которые по качеству не уступают международным. Уровень наших спортсменов как был высоким, так и остается»
7сегодня, 17:09
Трусова о шоу «Русалочка»: «Символично, что впервые мы с Макаром будем в Питере катать роли влюбленных. Мне не надо будет играть эмоции, как раньше»
23сегодня, 16:53
Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Мы не намерены комментировать то, что публикуют иностранные источники, пытаясь развязать информационную войну и втянуть туда РУСАДА»
37сегодня, 16:33
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу по КМС, Костылева лидирует на турнире сборной региона
76сегодня, 15:45
Мемориал Рабер. КМС. Стрельцова победила, Солнцева – 2-я, Кривоносова – 3-я, Сарновская – 8-я
74сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с произвольными программами
36 минут назадLive
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Гримм и Савицкий, Абоян и Веселухин, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы
сегодня, 17:55
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
6вчера, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
вчера, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44