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Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Я бы ожидала, что заключение Сожи как минимум должно было быть озвучено CAS»

Юрист прокомментировала новость о заключении эксперта в пользу версии Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«В решении CAS обычно пишут, что приводят основные факты и позиции сторон, которые считают важными для принятия решения, а также делают оговорку, что доводов при тех или иных обстоятельствах может быть больше и они были приняты во внимание.

Но в то же время они их не указывают, так как считают, что они не повлияли на решение. Как я понимаю, экспертиза Сожи не была прописана потому, что она никак бы не повлияла на решение арбитров, которые посчитали данную версию недоказанной.

Почему экспертиза Сожи не повлияла на решение, мне тяжело сказать. Пусть это будет на совести и усмотрении арбитров CAS, которые принимали решение. Могут быть юридические, фактологические, политические мотивы, которые их не убедили.

Я бы, конечно, ожидала, что такое значительное заключение одного из ведущих экспертов в антидопинговой сфере, который подтверждал версию спортсменки, как минимум должно было быть озвучено CAS и должна быть оценка, почему этому мнению нельзя доверять», – сказала Анна Анцелиович.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
logoCAS
женское катание
Марcьяль Сожи
Анна Анцелиович
logoКамила Валиева
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