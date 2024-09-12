Татьяна Тарасова: «Валиева ни в чем не виновна. Нашу талантливую девочку просто убрали»
Татьяна Тарасова считает, что Камилу Валиеву «просто убрали».
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило из дела Валиевой расследование бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«Я на стороне нашей чудесной девочки! Другого мнения и быть не может. Она ни в чем не виновна. Где люди, которые работают на нас и занимались этим делом? Об этом надо их спросить.
Нашу талантливую девочку просто убрали... «любят» нас очень. Мне хотелось бы услышать объяснение, но оно не будет правдивым», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости