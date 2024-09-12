Татьяна Тарасова: «Валиева ни в чем не виновна. Нашу талантливую девочку просто убрали»

Татьяна Тарасова считает, что Камилу Валиеву «просто убрали».

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило из дела Валиевой расследование бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Я на стороне нашей чудесной девочки! Другого мнения и быть не может. Она ни в чем не виновна. Где люди, которые работают на нас и занимались этим делом? Об этом надо их спросить.

Нашу талантливую девочку просто убрали... «любят» нас очень. Мне хотелось бы услышать объяснение, но оно не будет правдивым», – сказала Тарасова .