Дмитрий Свищев: «Дело Валиевой было создано ради показательного наказания. За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций»
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«Все дело Валиевой было создано исключительно ради строгого и показательного наказания.
За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций. Мы понимали, что WADA темнит и явно хочет завершить дело максимально негативно для Валиевой и всего российского спорта.
Теперь мы видим обстоятельства, при которых WADA пыталось достичь результата, оно и CAS показали свою истинную сущность. И это далеко не последний случай подобных действий», – заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
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