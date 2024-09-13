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  • Дмитрий Свищев: «Дело Валиевой было создано ради показательного наказания. За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций»
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Дмитрий Свищев: «Дело Валиевой было создано ради показательного наказания. За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций»

Свищев прокомментировал новость о заключении эксперта в пользу версии Валиевой.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Все дело Валиевой было создано исключительно ради строгого и показательного наказания.

За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций. Мы понимали, что WADA темнит и явно хочет завершить дело максимально негативно для Валиевой и всего российского спорта.

Теперь мы видим обстоятельства, при которых WADA пыталось достичь результата, оно и CAS показали свою истинную сущность. И это далеко не последний случай подобных действий», – заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
logoДмитрий Свищев
женское катание
ТАСС
logoКамила Валиева
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