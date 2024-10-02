  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бойкова о комбинезоне для программы «Убить Билла»: «Самое сложное, что к каждому старту мне приходится очень сушиться, чтобы не выглядеть большой»
9

Бойкова о комбинезоне для программы «Убить Билла»: «Самое сложное, что к каждому старту мне приходится очень сушиться, чтобы не выглядеть большой»

Александра Бойкова рассказала о сомнениях в костюмах для новых программ.

Бойкова: Относительно костюмов споры были.

Козловский: Не между нами, я на самом деле от костюмов немножко дистанцировался.

Бойкова: Ну не надо! Это касалось костюма на произвольную программу. Дима до последнего момента сомневался в моем комбинезоне. И это был периодически прямо ужас на примерках, потому что Дима такой: я воздержусь от комментариев.

Козловский: Я всегда говорил, что кататься в нем не мне, поэтому это решение я не могу принимать за Сашу.

Бойкова: До последнего момента, до последней примерки мы не знали – поедем ли в тех костюмах, которые представили, или в других, с прошлых программ. Потому что принт на сетке никак не ложился на меня – то оттенки были не те, то места не комплементарные получались. Этот принт создавала моя портная вместе со своим дизайнером, который работает в компьютерной программе, которая переносит все задумки нашей портной на ткань.

Было сложно, все находились в подвешенном состоянии, но вроде все получилось. Мы довольны результатом.

– В короткой тоже были какие-то споры по поводу выбора костюмов, но уже с Этери Тутберидзе.

Бойкова: Не было спора, было просто принятие очень долгое. Принятие мной той идеи, что Этери Георгиевна хотела желтый комбинезон. Тут даже Дима меня успокаивал пару дней, потому что я была расстроена. У нас была классная концептуальная идея, но Этери Георгиевна сказала оставить концепцию и концептуальные идеи для произвольной, потому что там это более уместно.

Козловский: В итоге она попала.

Бойкова: Да.

– Ты не хочешь рассказать свою идею?

Бойкова: Не хочу. Потому что, возможно, она будет в будущем.

Козловский: С желтым костюмом был очень сложный и рискованный эксперимент. Цвет максимально небанальный, и чтобы попасть в него, в этот оттенок, идею, нужно было много чего попробовать. Мы рискнули и риск оправдался.

Первоначальные варианты этого костюма были максимально специфичным зрелищем. В ходе этого процесса у нас получилось продемонстрировать финальный качественный продукт. Не хотелось выпускать полуфабрикат.

Бойкова: Но даже он будет еще чуть-чуть дорабатываться. Мы посмотрели, как он выглядит на камеру, как выглядит вживую, я услышала комментарии, мы его усовершенствуем.

– Я прочитал, что вы настояли на пятнах крови на костюме.

Бойкова: Да, это правда. Какой Тарантино без крови? Даже в первых эскизах, которые Этери Георгиевна не одобрила, была кровь. И это главная фишка этих костюмов была. Поэтому мы попросили перенести рисунок крови и в идею, которую продвигала Этери Георгиевна.

Самое сложное было даже не сшить этот комбинезон, а то, что мне к каждому старту приходится очень сильно сушиться, чтобы не выглядеть большой. Потому что желтый очень расширяет, – сказала Бойкова в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа».

Тутберидзе нашла идеальный образ для Бойковой: костюм из «Убить Билла» с голой спиной и кровью на груди

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: подкаст «Произвольная программа»
logoМаксим Траньков
logoсборная России
пары
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»
2215 сентября, 19:58
Дмитрий Козловский: «Впервые работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом как с постановщиками. Нам очень понравился процесс, внимательное отношение»
2115 сентября, 19:04
Глейхенгауз о программах Бойковой и Козловского: «Дмитрий очень переживал, что я его переоцениваю. Это еще не идеально, но прогресс виден»
2415 сентября, 15:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Костылева исполнила на тренировке четверной лутц
25 секунд назадВидео
Чемпионат Москвы. Садкова, Агаева, Елизавета Медведева, Важнова, Куликова выступят с произвольными программами
12сегодня, 06:03
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович выступят с произвольными танцами
1сегодня, 06:03
Мемориал Панина. Юниорки. Базылюк, Андреева, Плескачева, Петрова выступят с короткими программами
78сегодня, 06:01
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы
11сегодня, 06:01
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Любляне
1сегодня, 06:00
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
30сегодня, 06:00
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
69сегодня, 06:00
Медведева о серебре Олимпиады: «Это мой крест. Но та ситуация научила меня вовремя промолчать и не выражать свое мнение»
315сегодня, 00:58
Яна Рудковская: «Верю в возвращение Трусовой – за этим будет следить весь мир, болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Плющенко»
85вчера, 21:50
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. КМС. Чернышова и Вильчик, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Москалева и Родзянов покажут короткие программы
2сегодня, 06:01
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
вчера, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
2вчера, 13:51
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
828 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
1028 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33
Анастасия Мишина: «Галлямов для меня – идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно»
1027 сентября, 09:30
Наталья Бестеьмянова: «Любители фигурного катания ждут нашего возвращения на международные турниры. А про спортсменов – надо у них и спрашивать»
26 сентября, 16:44