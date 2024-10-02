Бойкова о комбинезоне для программы «Убить Билла»: «Самое сложное, что к каждому старту мне приходится очень сушиться, чтобы не выглядеть большой»

Александра Бойкова рассказала о сомнениях в костюмах для новых программ.

Бойкова: Относительно костюмов споры были.

Козловский: Не между нами, я на самом деле от костюмов немножко дистанцировался.

Бойкова: Ну не надо! Это касалось костюма на произвольную программу. Дима до последнего момента сомневался в моем комбинезоне. И это был периодически прямо ужас на примерках, потому что Дима такой: я воздержусь от комментариев.

Козловский: Я всегда говорил, что кататься в нем не мне, поэтому это решение я не могу принимать за Сашу.

Бойкова: До последнего момента, до последней примерки мы не знали – поедем ли в тех костюмах, которые представили, или в других, с прошлых программ. Потому что принт на сетке никак не ложился на меня – то оттенки были не те, то места не комплементарные получались. Этот принт создавала моя портная вместе со своим дизайнером, который работает в компьютерной программе, которая переносит все задумки нашей портной на ткань.

Было сложно, все находились в подвешенном состоянии, но вроде все получилось. Мы довольны результатом.

– В короткой тоже были какие-то споры по поводу выбора костюмов, но уже с Этери Тутберидзе.

Бойкова: Не было спора, было просто принятие очень долгое. Принятие мной той идеи, что Этери Георгиевна хотела желтый комбинезон. Тут даже Дима меня успокаивал пару дней, потому что я была расстроена. У нас была классная концептуальная идея, но Этери Георгиевна сказала оставить концепцию и концептуальные идеи для произвольной, потому что там это более уместно.

Козловский: В итоге она попала.

Бойкова: Да.

– Ты не хочешь рассказать свою идею?

Бойкова: Не хочу. Потому что, возможно, она будет в будущем.

Козловский: С желтым костюмом был очень сложный и рискованный эксперимент. Цвет максимально небанальный, и чтобы попасть в него, в этот оттенок, идею, нужно было много чего попробовать. Мы рискнули и риск оправдался.

Первоначальные варианты этого костюма были максимально специфичным зрелищем. В ходе этого процесса у нас получилось продемонстрировать финальный качественный продукт. Не хотелось выпускать полуфабрикат.

Бойкова: Но даже он будет еще чуть-чуть дорабатываться. Мы посмотрели, как он выглядит на камеру, как выглядит вживую, я услышала комментарии, мы его усовершенствуем.

– Я прочитал, что вы настояли на пятнах крови на костюме.

Бойкова: Да, это правда. Какой Тарантино без крови? Даже в первых эскизах, которые Этери Георгиевна не одобрила, была кровь. И это главная фишка этих костюмов была. Поэтому мы попросили перенести рисунок крови и в идею, которую продвигала Этери Георгиевна.

Самое сложное было даже не сшить этот комбинезон, а то, что мне к каждому старту приходится очень сильно сушиться, чтобы не выглядеть большой. Потому что желтый очень расширяет, – сказала Бойкова в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа».

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