Глейхенгауз о программах Бойковой и Козловского: «Дмитрий очень переживал, что я его переоцениваю. Это еще не идеально, но прогресс виден»

Даниил Глейхенгауз рассказал о работе над программами Бойковой и Козловского.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили новые программы на контрольных прокатах сборной России.

– Что сложнее было ставить: короткую или произвольную у Бойковой/Козловского?

– Если чуть отмотать, Этери (Тутберидзе) сказала, что в парном катании есть пробел. Мы и с Женей (Тарасовой), и с Вовой (Морозовым) старались делать качественные постановки.

В этом году в работе с Сашей и Димой мы смогли показать, как видим программы. Короткая программа ближе им по стилю, нужно было грамотно расставить акценты на руки. Начали с выстрела.

Если бы люди задумались, что за 2,50 невозможно показать программы. Я бы просил, чтобы добавили 10 секунд парникам. У нас вышло сделать такой финал, это идея Тутберидзе.

В произвольной программе хотелось вложить идею, получилось оригинально. Для них это интересный опыт. Дмитрий очень переживал, что я его переоцениваю. Это еще не идеально, но прогресс виден, – сказал Глейхенгауз .