Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»
Сегодня на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристки представили произвольные программы.
«Все девочки катались, это уже хорошо. На мой взгляд, все было очень неплохо.
Что касается Александры Трусовой, то меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Разве я не знаю ее возможностей? Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон», – сказала заслуженный тренер СССР.
Также Тарасова высказалась о прокатах спортивных пар.
«Мне кажется, что переход к Этери Тутберидзе пошел Бойковой и Козловскому на пользу. Если говорить об Алене Косторной и Георгии Кунице, то мне бы никого не хотелось разбирать в сентябре месяце.
Все молодцы! Все старались и находятся в нормальной форме для контрольных прокатов», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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