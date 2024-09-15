Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова наберет форму и войдет в сезон.

Сегодня на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге фигуристки представили произвольные программы.

«Все девочки катались, это уже хорошо. На мой взгляд, все было очень неплохо.

Что касается Александры Трусовой , то меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Разве я не знаю ее возможностей? Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон», – сказала заслуженный тренер СССР.

Также Тарасова высказалась о прокатах спортивных пар.

«Мне кажется, что переход к Этери Тутберидзе пошел Бойковой и Козловскому на пользу. Если говорить об Алене Косторной и Георгии Кунице , то мне бы никого не хотелось разбирать в сентябре месяце.

Все молодцы! Все старались и находятся в нормальной форме для контрольных прокатов», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

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