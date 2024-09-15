Дмитрий Козловский: «Впервые работали с Тутберидзе и Глейхенгаузом как с постановщиками. Нам очень понравился процесс, внимательное отношение»

Бойкова и Козловский остались довольны постановкой программ от Тутберидзе.

Фигуристы представили новую короткую программу под саундтрек к фильму «Убить Билла» и произвольную под композицию Freya от Power-Haus.

Александра Бойкова: Костюмы в этом году у нас очень продуманные, что на короткую, что на произвольную. Например, в произвольной программе есть один элемент в костюме, который связан и с программой, и с библейским сюжетом.

У меня и у Димы на руке «золотые» браслеты, и руками мы делаем повторяющиеся движения, которые выражают искушения, что Змей-искуситель подталкивает Еву к тому, чтобы нарушить запреты.

Дмитрий Козловский: Важно сказать, что в этом сезоне мы в первый раз работали с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом как с постановщиками. Наши прошлогодние программы поставлены ими не были. Они были ими доработаны, но не поставлены.

Это был наш первый подобный опыт, и я могу сказать, нам очень понравилось. Нам очень понравился процесс. Понравилось внимательное отношение по ходу постановок. Очень интересные идеи предлагают Этери Георгиевна и Даниил. Очень интересные находки у Алексея Тихонова .

Бойкова: Алексей был вовлечен в этот процесс.

Козловский: Это был интересный творческий процесс, от которого мы получили удовольствие.

Бойкова: При этом стоит отметить, что произвольная программа – задумка Даниила Марковича и Этери Георгиевны. А перед началом работы над короткой программой тренеры нас спросили, что мы хотим? И мы предложили идею поставить программу на музыку из фильма «Убить Билла».

Козловский: Приятно, что наши тренеры слушают мнение спортсменов и прислушиваются к нему, особенно если спортсмен предлагает что-то хорошее и действительно дельное, работающее. Для них не составляет никаких проблем воплотить это в жизнь.