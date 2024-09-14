Тутберидзе нашла идеальный образ для Бойковой: костюм из «Убить Билла» с голой спиной и кровью на груди

Самая яркая программа наших фигуристов на прокатах – у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского .

Пара перенесла на лед тарантиновский шедевр «Убить Билла». Костюм Бойковой – пожар!

В группе Этери Тутберидзе умеют ставить фильмы на льду: «Сумерки» Косторной, «Парфюмер» Щербаковой, «Черная пантера» Валиевой. И серия у Трусовой: «Пятый элемент», «Игра престолов», «Круэлла», «Фрида», а еще – «Убить Билла».

К культовому фильму Квентина Тарантино вернулись – на этот раз с Бойковой и Козловским. И тут совпало все: музыка, эмоции, костюмы.

Начинали с «убийства» Бойковой. Она, конечно, выжила. Заодно показала красивый мейкап.

Ставить на льду фильмы Тарантино удобно – режиссер всегда кропотливо подбирает саундтрек. Но вряд ли он знал, как грамотно можно расставить элементы под Bang Bang Нэнси Синатры: прыжок, выброс, подкрутка идеально вписались под каждый Bang Bang в песне.

Вторая часть, где герои Бойковой и Козловского схлестнулись, поставлена под эпичный трек Battle Without Honor or Humanity Томоясу Хотэя.

Комментировавшая прокаты Елена Чайковская (главный тренер сборной), очевидно, не смотрела фильм. И даже не слышала о нем. Потому что не считать образ Бойковой в роли Черной мамбы было невозможно. Но даже так главному тренеру сборной все понравилось:

«Отменно, хорошо! Про программу не буду ничего говорить – не поняла ничего. Но судя по тому, с каким удовольствием и напором они на нее идут, это их, и они ее поняли. Это самое главное».

А вот Саша в концовке показала, что в теме – повторила на Козловском ту самую тайную технику «пятипалого удара», которым героиня Умы Турман убила Билла в конце второй части.

Но главная красота – конечно, костюмы. Желтый комбинезон Бойковой не только отсылка к фильму, но и прекрасный выбор для льда: стильный, яркий и сексуальный.

Открытая спина избавила от эффекта перегруженности.

А кровь на груди только усилила образ. Это, кстати, идея самих ребят: «Какой Тарантино без крови?» – спрашивала Саша.

Идея же костюма принадлежит Этери Тутберидзе.

«У Димы на костюме есть иероглифы, они обозначают любовь. Изначально идея костюма была другая, но Этери Георгиевна сказала, что хочет для меня желтый комбинезон», – рассказала Бойкова, и, согласно инсайду Sport24, фигуристка восприняла эту идею со слезами, но смирилась.

И не зря. Пока что «Убить Билла» – самая выверенная и четкая программа сборной в этом сезоне.

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев