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Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович, Савкина и Вахнов представят ритм-танцы

1 октября дуэты выступят с ритм-танцами на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Влада Храмова – Алексей Тамеев

2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

3. Юлия Чуркина – Борис Фролов

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

Вторая разминка

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

7. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Синицына, Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoПавел Дрозд
Александр Вахнов
Александр Васькович
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Елизавета Шичина
Чемпионат Москвы
Александра Шинкаренко
Александра Прокопец
Юлия Чуркина
Борис Фролов
Михаил Антонов
Дарья Савкина
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