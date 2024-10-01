Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Прокопец и Васькович, Савкина и Вахнов представят ритм-танцы
1 октября дуэты выступят с ритм-танцами на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Влада Храмова – Алексей Тамеев
2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
3. Юлия Чуркина – Борис Фролов
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
Вторая разминка
5. Дарья Савкина – Александр Вахнов
6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
7. Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Синицына, Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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