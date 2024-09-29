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Расписание чемпионата Москвы: там выступят Петросян, Синицына, Самсонов, Савосин, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано

С 1 по 4 октября пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию

1 октября, вторник

Женщины, короткая программа

15:15

Танцы на льду, ритм-танец

17:00

2 октября, среда

Женщины, произвольная программа

15:15

Танцы на льду, произвольный танец

17:00

3 октября, четверг

Мужчины, короткая программа

15:15

Пары, произвольная программа

18:00

4 октября, пятница

Мужчины, произвольная программа

15:15

Пары, произвольная программа

17:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Чемпионат Москвы
расписание турниров
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