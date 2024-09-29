Расписание чемпионата Москвы: там выступят Петросян, Синицына, Самсонов, Савосин, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано

С 1 по 4 октября пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию 1 октября, вторник Женщины, короткая программа 15:15 Танцы на льду, ритм-танец 17:00 2 октября, среда Женщины, произвольная программа 15:15 Танцы на льду, произвольный танец 17:00 3 октября, четверг Мужчины, короткая программа 15:15 Пары, произвольная программа 18:00 4 октября, пятница Мужчины, произвольная программа 15:15 Пары, произвольная программа 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь .