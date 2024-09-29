Расписание чемпионата Москвы: там выступят Петросян, Синицына, Самсонов, Савосин, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
С 1 по 4 октября пройдет чемпионат Москвы по фигурному катанию.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
1 октября, вторник
Женщины, короткая программа
15:15
Танцы на льду, ритм-танец
17:00
2 октября, среда
Женщины, произвольная программа
15:15
Танцы на льду, произвольный танец
17:00
3 октября, четверг
Мужчины, короткая программа
15:15
Пары, произвольная программа
18:00
4 октября, пятница
Мужчины, произвольная программа
15:15
Пары, произвольная программа
17:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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