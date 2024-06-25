Петросян, Акатьева, Муравьева, Кондратюк, Мозалев, Косторная и Куница включены в сборную Москвы, Хромых – в юниорском составе

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Роман Савосин Алексей Ерохов Артем Ковалев Георгий Куница Илья Княжук Елизавета Худайбердиева Денис Ходыкин Алена Косторная Елизавета Шанаева Ксения Синицына Софья Тютюнина Андрей Мозалев Даниил Самсонов Софья Акатьева Майя Хромых Илья Яблоков Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Таисия Собинина Софья Муравьева Аделия Петросян Елизавета Шичина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Андрей Анисимов Наталья Хабибуллина Дарья Садкова Максим Автушенко Елизавета Куликова Анастасия Зинина Григорий Федоров Александра Шинкаренко Мария Агаева Матвей Грачев Фигурное катание

Стал известен состав сборной Москвы по фигурному катанию.

У женщин среди прочих в состав вошли Софья Акатьева, Мария Агаева, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына.

У мужчин в сборную включены Максим Автушенко, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Также в состав сборной вошли пары: Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Алена Косторная – Георгий Куница, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

В танцах на льду в состав команды Москвы вошли: Александра Шинкаренко – Валерий Ангелопол, Василиса Кагановская, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Худайбердиева, Елизавета Шанаева, Елизавета Шичина – Павел Дрозд.

Майя Хромых включена в юниорский состав сборной города.

Полный список фигуристов, включенных в сборную Москвы, можно посмотреть здесь.

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15 комментариев
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Ответ unknownman
А кто еще в юниорской сборной? Щербакова, Трусова, Загитова и Медведева?
Роднина, Ягудин, Плющенко))))
+8
0
+8
А кто еще в юниорской сборной? Щербакова, Трусова, Загитова и Медведева?
+10
-4
+6
Ответ Елизавета Смородина
Хромых уже же есть 18 лет.
но 19 еще нет)
+6
0
+6
Вообще это законно ,Акатьева, Петросян, Садкова, в основной сборной, а Хромых в юниорской?
+5
-1
+4
Хромых уже же есть 18 лет.
+6
-4
+2
Хромых юниорка)
+5
-3
+2
Хромых не сдается - молодец.
+6
-4
+2
Ответ fewral
Хромых юниорка)
Юниоры до 19 лет.
+4
-2
+2
Ответ Westmoreland
Вообще это законно ,Акатьева, Петросян, Садкова, в основной сборной, а Хромых в юниорской?
Акатьева и Садкова включены в обход правил.
+5
-4
+1
Ответ Саня Наз
Акатьева и Садкова включены в обход правил.
Они по возрасту подходят
+3
-2
+1
Ответ Элен Карташова
Роднина, Ягудин, Плющенко))))
И Линичук.
+2
-1
+1
Сборную Москвы по ФК среди ветеранов не формируют ?
0
0
0
Ответ Westmoreland
Вообще это законно ,Акатьева, Петросян, Садкова, в основной сборной, а Хромых в юниорской?
Законно. Юниорская сборная до 19 лет. И там еще 24 девочки кроме Майи.
+3
-3
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Ответ Саня Наз
Акатьева и Садкова включены в обход правил.
А Собинина - Ходыкин?
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