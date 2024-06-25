Петросян, Акатьева, Муравьева, Кондратюк, Мозалев, Косторная и Куница включены в сборную Москвы, Хромых – в юниорском составе

Стал известен состав сборной Москвы по фигурному катанию.

У женщин среди прочих в состав вошли Софья Акатьева, Мария Агаева, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына.

У мужчин в сборную включены Максим Автушенко, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Также в состав сборной вошли пары: Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Алена Косторная – Георгий Куница, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

В танцах на льду в состав команды Москвы вошли: Александра Шинкаренко – Валерий Ангелопол, Василиса Кагановская, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Худайбердиева, Елизавета Шанаева, Елизавета Шичина – Павел Дрозд.

Майя Хромых включена в юниорский состав сборной города.

Полный список фигуристов, включенных в сборную Москвы, можно посмотреть здесь.