Анжелика Крылова: «Шинкаренко и Антонов готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц»
Об этом рассказала тренер Анжелика Крылова.
«Даша Савкина и Саша Вахнов – красивая, фактурная, высокая, динамичная, с красивыми линиями пара. Много работы было сделано за это непродолжительное время, обе программы получились в их стиле, старались под их потенциал подстроиться.
В стиле мы кардинально не меняли, но я считаю, что мы сделали максимально, времени было не так много. Мне нравится то, что мы сделали, ребята довольны программами. Понятно, что еще только начало сезона и программы будут еще накатываться к главным соревнованиям, но хотелось бы их показать судьям и специалистам на предварительных тренировках в Новогорске.
Пара Варвара Курносенко и Федор Варламов – стильная, танцевальная и динамичная, пара со своей харизмой. Готовятся войти в сезон и представить работу моей команды.
Еще одна пара, которая сформировалась совсем недавно, – Александра Шинкаренко и Михаил Антонов, тоже готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц», – сказала Крылова.
Ранее Шинкаренко тренировалась с Валерием Ангелополом, дуэт распался в июне. Антонов выступал с Полиной Усовой, на чемпионате России-2024 они заняли 13-е место.
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