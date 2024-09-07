  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Анжелика Крылова: «Шинкаренко и Антонов готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц»

Дуэт Александра Шинкаренко – Михаил Антонов дебютирует на чемпионате Москвы

Об этом рассказала тренер Анжелика Крылова.

«Даша Савкина и Саша Вахнов – красивая, фактурная, высокая, динамичная, с красивыми линиями пара. Много работы было сделано за это непродолжительное время, обе программы получились в их стиле, старались под их потенциал подстроиться.

В стиле мы кардинально не меняли, но я считаю, что мы сделали максимально, времени было не так много. Мне нравится то, что мы сделали, ребята довольны программами. Понятно, что еще только начало сезона и программы будут еще накатываться к главным соревнованиям, но хотелось бы их показать судьям и специалистам на предварительных тренировках в Новогорске.

Пара Варвара Курносенко и Федор Варламов – стильная, танцевальная и динамичная, пара со своей харизмой. Готовятся войти в сезон и представить работу моей команды.

Еще одна пара, которая сформировалась совсем недавно, – Александра Шинкаренко и Михаил Антонов, тоже готовятся выступать на чемпионате Москвы через месяц», – сказала Крылова.

Ранее Шинкаренко тренировалась с Валерием Ангелополом, дуэт распался в июне. Антонов выступал с Полиной Усовой, на чемпионате России-2024 они заняли 13-е место. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
logoАнжелика Крылова
Александр Вахнов
Чемпионат Москвы
Александра Шинкаренко
Федор Варламов
Варвара Курносенко
Михаил Антонов
Дарья Савкина
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Варламов: «Это большой стереотип, когда говорят, что танцы для «инвалидов»
6вчера, 13:45
Курносенко о переходе к Крыловой: «Группу Анжелики Алексеевны всегда отличают интересные постановки. Мы давно хотели поработать с этим специалистом»
2вчера, 13:39
Перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге пройдут закрытые прокаты в Новогорске. Там выступят еще пять танцевальных дуэтов
163 сентября, 17:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анжелика Крылова: «Кагановская и Некрасов катаются в основном у Горшкова. Я бы желала с ними больше работать»
15сегодня, 08:03
Гран-при среди юниоров. Вада, Уэзоно, Гладки, Джуманиязова, Ю Чжэ Ким, Джозефин Ли покажут произвольные программы
сегодня, 08:00Live
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со победил, Блэкуэлл – 2-й, Хагара – 3-й
7вчера, 20:15
Валиева о планах вне спорта: «Я ставлю краткосрочные цели. А дальше уже и жизнь направит, и сам поймешь, что делать»
34вчера, 19:33
Тарасова о российских паралимпийцах: «На церемонию закрытия Игр я бы на их месте не пришла»
14вчера, 18:35
Кубок Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Петрова и Семков одержали победы, Шарапова – 2-я, Рамзенков – 4-й
25вчера, 16:44
Валиева о питании в спорте: «То, как мы держали вес, оставляет желать лучшего. Плюс 100-200 грамм, и тебе уже говорят «а почему мы поправились?»
157вчера, 16:38
Роднина призвала к работе с международными организациями: «Федерация должна отчитываться о спортивной дипломатии»
2вчера, 16:04
Открытая тренировка Тутберидзе не была плановой – ее решили провести после итогов дела Парсеговой (журналист «Матч ТВ» Хоренков)
39вчера, 15:15
На открытую тренировку Тутберидзе продано 99 из 488 билетов на данный момент. Стоимость – 10 тысяч рублей
241вчера, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вольфкостин и Царевски, Овсянкина и Райе покажут произвольные танцы
сегодня, 07:01
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
9вчера, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
1вчера, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
3вчера, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
4вчера, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10