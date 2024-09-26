Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям 27-28 сентября
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.
Заседание совета пройдет 27-28 сентября.
По данным источника «Р-Спорта», ожидается, что в случае положительного решения российские спортсмены смогут соревноваться на международной арене со следующего сезона.
Кроме того, в ходе совета будет рассмотрен вопрос квалификации на Олимпийские игры-2026 россиян и белорусов, отстраненных в настоящее время от соревнований.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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