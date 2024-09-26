Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям 27-28 сентября

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян.

Заседание совета пройдет 27-28 сентября.

По данным источника «Р-Спорта», ожидается, что в случае положительного решения российские спортсмены смогут соревноваться на международной арене со следующего сезона.

Кроме того, в ходе совета будет рассмотрен вопрос квалификации на Олимпийские игры-2026 россиян и белорусов, отстраненных в настоящее время от соревнований.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

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