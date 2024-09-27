Возвращение России в фигурке: как это случится? И что с отбором на Олимпиаду?

В Лозанне стартует совет Международного союза конькобежцев (ISU) – до 29 сентября там рассмотрят вопрос о возвращении наших фигуристов, конькобежцев, шорт-трекистов.

До Олимпиады в Милане меньше полутора лет – пора что-то решать, хотя бы продвигаться к решению.

Но ждут ли нас обратно?

Кто из соперников рад возвращению наших, а к то нет?

Вообще, иностранные фигуристы неохотно говорят о возвращении русских (или их редко об этом спрашивают), поэтому четкую поддержку или явный негатив найти непросто.

Но кое-кто все же не постеснялся.

Каори Сакамото , которая забрала три последних чемпионата мира и, кажется, выиграла от отстранения России больше всех, все-таки ждет разбана: «Я старалась следить за тем, как выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах.

Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением . Мне надо будет каждый раз показывать максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне и бороться за победу».

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Ждут наших и экс-россияне Анастасия Губанова (Грузия) и Никита Володин (Германия).

«Очень много друзей у меня в России, так как я здесь живу и катаюсь в группе у Евгения Владимировича (Рукавицына). Понимаю, насколько тяжело ребятам без международных соревнований. Сами старты более спокойные без русских, но при них, думаю, была бы более заряженная атмосфера», – признавалась Губанова зимой.

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», – соглашался Володин.

А вот бельгийка Луна Хендрикс , похоже, старым-новым соперницам не будет рада : «Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум все равно нужно стараться.

Отсутствие россиян обесценивает медали? Ситуация неоднозначная, но... Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали на допинге».

Латвийский фигурист Денис Васильев среди тех, кто резко против : «Должно пройти время, боевые действия должны закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло , понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это. На данный момент – нет, не поддерживаю».

Множества голосов за возвращение точно не слышно. Отчасти для спортсменов в этом нет смысла – все равно они не решают и не влияют, отчасти – просто прагматизм: конкуренция без России ниже (особенно у женщин и в парах), а значит, и больше шансов на награды.

И вспомнит ли кто-то потом, что медаль чемпионата мира завоевана без главных конкурентов?

Отсутствие Пападакис и Сизерона на ЧМ-2021 наверняка не мешает нашим Синициной и Кацалапову гордиться золотом оттуда. Так почему должны задумываться иностранцы?

А шансы вернуться есть? Как будто бы их больше, чем ранее

В России по поводу возвращения чувствуется сдержанный оптимизм. Если отмотать, скажем, на год назад, такого настроения не было.

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев ждет потепления: «Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Все-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегас, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом, но, к сожалению, это пока все.

Я не задавал вопросы, когда и на каких условиях мы вернемся, потому что понимал, что ответов я не получу. Есть ощущение, что мы дождемся какого-то потепления в отношении к нам. Как это будет происходить, пока непонятно, но что-то подсказывает, что оно будет .

Ждем совета ISU в конце сентября. Мы находимся в контакте с международной федерацией, показываем, что являемся частью международной семьи».

Гендиректор ФФКР Александр Коган говорит о хорошем контакте с ISU: «Контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, безусловно, одному из важнейших вопросов. Посмотрим, какова будет реакция. Обсуждение идет активное».

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А Татьяна Тарасова и вовсе не сомневается в том, что наши поедут в Милан: «Если говорить про шансы поездки на зимнюю Олимпиаду 2026 года, то уверена – мы будем там участвовать. Просто уверена. Тут даже не должно быть вопросов о поездке – надо ехать на Игры.

На любых ли условиях? Что это значит? Условия для всех одинаковые. Если нас, конечно, допустят. А про количество наших спортсменов надо судить по чемпионату мира. Думаю, мы и там тоже будем участвовать. Нас туда пустят».

А если вернут, как отбираться на Олимпиаду-2026?

Решение по Милану в любом случае за МОК, тут вообще не предугадать. Летом мы увидели: далеко не для всех спортсменов, которые получили нейтральный статус и уже соревновались на международке, двери на Игры открыты.

Но допустим, этого барьера нет и все упирается только в квалификацию.

Пока выглядит так, что гипотетическое возвращение в этом сезоне станет прорывом, но никаких преимуществ в плане Игр россиянам не даст .

Почему? Вся система отбора в ISU завязана на национальных федерациях. Проще говоря – квоты не именные, а на страну. Но нейтральные спортсмены (а в ином статусе нас не вернут) сами за себя, нации как таковой у них нет.

И в этом проблема: по текущим правилам получается, что больше четырех квот на Игры мы в любом случае не заберем – по одной в каждом виде. Для сравнения, в Пекине Россия выступала с максимальной квотой – по три представителя в каждом виде.

Допустим, нас вернут прямо сейчас – ну вдруг!

Отбор на Олимпиаду пройдет на чемпионате мира-2025 в Бостоне. Чтобы попасть на него, нашим фигуристам нужно в сезоне набрать необходимый минимум по баллам за программы. Чисто технически это несложно – справится любой участник чемпионата России. Но сделать это нужно на международном турнире под эгидой ISU – и вот здесь уже загвоздка.

На Гран-при россияне уже не попадают, несколько турниров-бэшек прошли, а на остальные не факт, что пустят. Даже нейтральный статус не гарантирует участия, так как страна-организатор может не выдать визы и просто отказать в заявке – летники все это проходили.

Будут, впрочем, старты в Турции и Сербии – хоть какой-то шанс.

На ЧМ от России смогут поехать только по одному участнику в каждом виде – пока больше никак .

Дальше – на примере. Аделия Петросян выигрывает золото в Бостоне – в обычных условиях она бы принесла нам еще две квоты в женском катании на следующий сезон и шанс на допквоту в Милан, которую разыграют на специальном квалификационном турнире осенью 2025-го.

Но квота дается на страну, а страны как бы нет. Кому давать место? Здесь все зависит от гибкости ISU, потому что в актуальных правилах такая ситуация не прописана. Дадут они возможность еще одному нейтралу взять допквоту или нет?

Получается так: если ISU пойдет навстречу России, сделав сноску в правилах, и если наши успешно выступят в Бостоне, то на Олимпиаду от нас поедут по два участника в каждом виде. Но шансов, пожалуй, мало.

Если россиян вернут только в следующем сезоне, то вся надежда на тот самый квалификационный турнир из осени-2025: там максимум возьмем по квоте в каждом виде. Это более реально, но для начала надо все-таки вернуться.

А пока – ждем решение.

Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

Фото: Valerio Origo/IPA Sport, Valerio Origo/IPA Sport, Alessandro Bremec/Keystone Press Agency, Raniero Corbelletti/AFLO, Maksim Konstantinov/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Блинов