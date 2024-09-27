Светлана Журова: «В ISU хотят возвращения наших не только спортсменов, но и судей, экспертов. Уходит зрелищность, конкуренция»
С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Вопрос об их возвращении могут рассмотреть 28 сентября на конгрессе ISU в Лозанне.
«Слышала такие разговоры [о возвращении], но смогут ли они это публично озвучить – вопрос. В принципе они понимают, что без российских спортсменов это смотрится уныло и некачественно. Зрители, конечно, хотят видеть настоящую борьбу, хорошие программы, а без русских это совершенно другое зрелище.
В последнее время Украина ведет себя назойливо и очень агрессивно, и это пугает уже многие федерации. Поэтому они и хотят как-то сбалансировать эту ситуацию. Люди же все взрослые, образованные, все видят. По сути уходит зрелищность, конкуренция, а спонсоры тоже хотят, чтобы было интереснее. В ISU хотят возвращения наших не только спортсменов, но и судей, экспертов», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
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