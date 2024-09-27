Татьяна Тарасова: «Верю, что в этом сезоне нас допустят, может быть, с января»
Татьяна Тарасова верит, что бан российских фигуристов снимут в этом сезоне.
«Верю, что в этом сезоне допустят нас, может быть, с января. Они не торопятся, что им торопиться.
В каком статусе могут допустить? Как допустят, сейчас за это не нужно сражаться, допустят – мы поедем.
Сезон этот пройдет, тогда будем сражаться, на мой взгляд. Сейчас главное, чтобы допустили», – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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