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Татьяна Тарасова: «Верю, что в этом сезоне нас допустят, может быть, с января»

Татьяна Тарасова верит, что бан российских фигуристов снимут в этом сезоне.

«Верю, что в этом сезоне допустят нас, может быть, с января. Они не торопятся, что им торопиться.

В каком статусе могут допустить? Как допустят, сейчас за это не нужно сражаться, допустят – мы поедем.

Сезон этот пройдет, тогда будем сражаться, на мой взгляд. Сейчас главное, чтобы допустили», – сказала заслуженный тренер СССР.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoISU
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