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Дмитрий Свищев: «Все понимают, что без российского фигурного катания бесполезно и невозможно развитие мирового»

Дмитрий Свищев оценил возможность допуска российских юниоров до стартов.

«Если дождемся официальной информации ISU о допуске наших юниоров, это промежуточное, но доброе и хорошее решение по отношению к российским молодым спортсменам.

Допускать наших спортсменов надо. Все прекрасно понимают, что без российского фигурного катания бесполезно и невозможно развитие мирового фигурного катания. Мы ждем, когда ISU примет решение о допуске всех наших спортсменов, независимо от возраста.

Я очень надеюсь, что сегодня мы услышим хорошую новость, которая будет подтверждена ISU, и тогда молодые спортсмены будут достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях. Это очень важно.

Никакого потепления в сторону России нет. Происходит необходимость, о которой коллеги из ISU понимают.

Хотел бы выразить слова благодарности за ту работу, которую проводит наша федерация. Мы очень часто общаемся с коллегами из федерации фигурного катания. Мы знаем, сколько они делают для того, чтобы не бросать и не прерывать связи между иностранными коллегами. Можно было обидеться, бросить все и успокоиться.

Но в этом принимает участие не один человек, а происходит коллегиальное решение допуска. Необходимо со всеми общаться. Была проведена большая работа, они молодцы»,  – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Роднина запутала всех с допуском наших фигуристов. В чем ошибка?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoISU
logoДмитрий Свищев
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