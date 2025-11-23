Горбачева и Двоеглазова исполнили по четверному на Гран-при в Омске, у Садковой – два квада, у Елисовой и Нелюбовой – тройные аксели

6 фигуристок прыгнули ультра-си в произвольных программах на Гран-при в Омске.

6 фигуристок исполнили прыжки ультра-си в произвольных программах на этапе Гран-при России в Омске.

Дарья Садкова приземлила четверной тулуп в каскаде с двойным, затем сольный четверной тулуп (недокрут), тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями (секвенция), тройной флип.

Алина Горбачева прыгнула четверной сальхов, тройной флип, каскад тройной сальхов – двойной тулуп (падение), тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп (касание рукой), тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.

Алиса Двоеглазова приземлила четверной лутц, но упала с четверного тулупа, затем исполнила каскад тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями (секвенция), а также тройной флип.

Мария Елисова исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный тройной аксель (степ-аут), тройной риттбергер, тройной сальхов с двумя двойными акселями (секвенция), каскад тройной лутц – тройной тулуп (недокрут), тройной лутц (падение), тройной флип (степ-аут).

Камилла Нелюбова также прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, сольные тройные флип, сальхов, риттбергер, сольный тройной лутц (падение), затем прыгнула тройной флип с двумя двойными акселями (секвенция), каскад тройной лутц – двойной тулуп.

Аделия Петросян исполнила два четверных тулупа, выступив с произвольной программой вне конкурса. Также она показала в программе тройной сальхов, тройной риттбергер, упала на тройном лутце, затем прыгнула каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.