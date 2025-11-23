⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко победили в танцах на льду, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
23 ноября на этапе Гран-при России в Омске дуэты вышли на лед с произвольными танцами. Победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 193,22
2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 188,05
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 186,96
4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 178,43
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 171,04
6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 158,57
7. Ольга Федорова – Павел Драко – 155,43
8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 141,63
9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 117,02
Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса
Произвольный танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 115,42
2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 113,45
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 112,63
4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 110,08
5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 107,08
6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 95,99
7. Ольга Федорова – Павел Драко – 94,96
8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 86,27
9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 73,17
