  • ⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко победили в танцах на льду, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Миронова и Устенко победили в танцах на льду, Шичина и Дрозд – 2-е, Щербакова и Гончаров – 3-и

Миронова и Устенко победили в танцах на льду на Гран-при России.

23 ноября на этапе Гран-при России в Омске дуэты вышли на лед с произвольными танцами. Победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 193,22

2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 188,05

3. Анна ЩербаковаЕгор Гончаров – 186,96

4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 178,43

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 171,04

6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 158,57

7. Ольга Федорова – Павел Драко – 155,43

8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 141,63

9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 117,02

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса

Произвольный танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 115,42

2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 113,45

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 112,63

4. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 110,08

5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 107,08

6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 95,99

7. Ольга Федорова – Павел Драко – 94,96

8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 86,27

9. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 73,17

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

