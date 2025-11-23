«Довольны прокатом и друг другом. Публика, атмосфера очень заряжали». Шичина и Дрозд о серебре Гран-при России в Омске

Шичина и Дрозд: довольны выступлением в Омске, выходили с боевым настроем.

Елизавета Шичина и Павел Дрозд , выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от этапа Гран-при России в Омске.

Дуэт занял второе место с результатом 188,05 балла. Победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,22).

Шичина: Довольны прокатом, друг другом. Понравилось тут выступать. Публика, атмосфера очень заряжали. Выходили с боевым настроем. После Магнитогорска работали, чтобы добавить скорости, чистили элементы.

Дрозд: Было важно показать уровень катания лучше, чем в Магнитогорске. Мы отметили, что это было лучше. После Магнитогорска переболели, а потом сразу в бой. Сейчас будет два дня выходных, после этого будет подведение итогов, подробный план подготовки к чемпионату России даст наш тренерский штаб.

– Смотрели ли вы, есть ли еще пары с такой разницей в возрасте?

Шичина: Нам комфортно, ничего не мешает и не смущает. Паша еще тренирует, может подсказать мне в некоторых моментах, что сделать, чтобы улучшить.