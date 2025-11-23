Миронова о победе на Гран-при России: «Надеюсь, что это начало чего-то более высокого. Мы должны прочувствовать, каково быть фаворитами»

Миронова и Устенко: классное и немного непонятное состояние после победы.

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко , выступающие в танцах на льду, высказались о своей победе на этапе Гран-при России в Омске.

– Вас назвали флагманами петербургских танцев на льду. Вы ощущаете себя таковыми?

Миронова: Я себя ощущаю Катей. Мы надеемся, что после нас будут пары еще лучше. Очень приятно осознавать, что мы двигаем эту мраморную стенку вперед.

Устенко: Спасибо тому, кто это сказал и кто это написал.

– Насколько эта победа важна?

Устенко: Круто! Классное и немного непонятное состояние.

Миронова: Очень приятно. Я пока это не осознаю. В целом не помню, когда золото брали. Пока не буду ощущать медаль на шее, не пойму.

– Как ехалось, насколько самим понравилось?

Устенко: Ехалось хорошо, единственное – смущала дырка в борту, где машина выезжает, потому что на тренировке я чуть не влетел в нее. Страшновато было, немного волнительно. Тяжеловато было долго ждать выхода на лед, полчаса прошло, успел попрыгать, танцевать, музыку послушать, а тут только вторая пара откатала.

– Вы ехали сюда фаворитами. Давил ли статус?

Миронова: Мне главное быть в теле, ни о чем не думала. Честно говорю: никаких высоких мыслей или стресса после ритм-танца не было, понимала, что надо держать границы. Я надеюсь, что это начало чего-то более высокого, и мы должны прочувствовать, каково быть фаворитами. Этот сезон вступительный с этими словами, которые еще витают.

Устенко: Приятно быть лидерами после ритма, но мандража в коленках не было.

– Это ваш главный успех в карьере?

Миронова: Я успех чувствую внутри себя, когда могу делать больше, чище. Для меня осознание этого – успех, а результат на соревнованиях — это вторичное от этого успеха. Но не стану отрицать, что очень приятно скоро потрогать то, ради чего мы работали.

Устенко: Основная работа проводится на сборах. Тренировки – работа, а на стартах показываем результат, который наработали.