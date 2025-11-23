Акатьева – Глейхенгаузу и Дудакову, заметившим, что она успешно прыгала рядом с их бортом: «Перебегайте, перебегайте»

Акатьева предложила тренерам перемещаться вокруг катка ради ее успешных прыжков.

Фигуристка Софья Акатьева предложила тренерам перемещаться во время проката для того, чтобы она успешно исполняла прыжки.

На выходе со льда после произвольной программы на этапе Гран-при в Омске Акатьеву встречали тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков .

«Получилось, ты рядом с нами прыгала, а от нас отъезжала – не прыгала», – сказал Глейхенгауз.

«Перебегайте, перебегайте», – ответила Акатьева.

«Надо было перебежать, да», – добавил Дудаков.