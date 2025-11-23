11

Акатьева – Глейхенгаузу и Дудакову, заметившим, что она успешно прыгала рядом с их бортом: «Перебегайте, перебегайте»

Акатьева предложила тренерам перемещаться вокруг катка ради ее успешных прыжков.

Фигуристка Софья Акатьева предложила тренерам перемещаться во время проката для того, чтобы она успешно исполняла прыжки.

На выходе со льда после произвольной программы на этапе Гран-при в Омске Акатьеву встречали тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

«Получилось, ты рядом с нами прыгала, а от нас отъезжала – не прыгала», – сказал Глейхенгауз.

«Перебегайте, перебегайте», – ответила Акатьева.

«Надо было перебежать, да», – добавил Дудаков.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoСофья Акатьева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Садкова победила, Двоеглазова – 2-я, Горбачева – 3-я, Петросян выступила вне конкурса
23 ноября, 10:35
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
22 ноября, 10:55
Софья Акатьева: «Была череда непонятных травм, смен коньков – три пары я поменяла. В итоге у меня черные, покрашенные в белые»
22 ноября, 07:47
Главные новости
Евгений Плющенко: «Сегодня провели две полноценные тренировки на льду с Леной Костылевой. Всем остальным пусть занимаются компетентные органы»
вчера, 20:08
«Наконец-то приземлила». Косторная и Куница восстановили тройной выброс
вчера, 19:14Видео
Алена Леонова: «Туктамышева влюбила в себя миллионы людей. Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех»
вчера, 19:07
Детский омбудсмен о жалобе Плющенко на мать Костылевой: «Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации»
вчера, 18:17
Гуменник об Арутюняне: «В его тренировках не просто отдельные технические моменты по прыжкам, а полная концепция, философия фигурного катания»
вчера, 16:14
Ирина Роднина: «Туктамышева всегда показывала, что является трезвомыслящим человеком и очень хорошей, просто отличной спортсменкой»
вчера, 16:04
Елена Костылева: «Я сейчас зарабатываю деньги, и они все уходят к маме на счет. Потихоньку отдаю ей то, что она на меня потратила»
вчера, 16:03
Вероника Дайнеко: «Гуменник сегодня вылетает в Калифорнию к Арутюняну. Стажировка запланирована в рамках подготовки к Олимпиаде»
вчера, 15:27
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Гуменник – топ, Галлямов в нокауте, Петросян ищет ультра-си
вчера, 15:25
Мама Костылевой об обвинениях в применении силы: «Побоев не было, это ложь. Плющенко видел, как я дернула Лену за капюшон костюма и закрыла дверь раздевалки»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
вчера, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44