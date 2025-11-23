Елена Радионова: «Гуменник в хорошей форме. На чемпионате России он должен доказать, что является сильнейшим фигуристом в России»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что Петр Гуменник находится в хорошей форме.

Гуменник лидирует на этапе Гран-при России в Омске после короткой программы (105,06 балла). Сегодня спортсмены выступят с произвольными.

«Гуменник находится в хорошей форме. Очень скоро стартует чемпионат России, это главный российский старт. Он должен там доказать, что является сильнейшим фигуристом в стране, показать свою форму.

Если Петя так продолжит, то будет претендовать на золото чемпионата России и может хорошо выступить на Олимпийских играх», – сказала Радионова.

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине, где выступил в нейтральном статусе. Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.