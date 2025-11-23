Алена Леонова: «Хуснутдинова напоминает мне маленькую Валиеву. Если она будет развивать свои качества, то станет уникальной спортсменкой, как Камила»

Алена Леонова: Хуснутдинова – перспективная фигуристка, напоминает Валиеву.

Призер чемпионата мира-2012, хореограф Алена Леонова уверена, что Дина Хуснутдинова будет прогрессировать и начнет исполнять четверные прыжки.

– Хуснутдинова уже в первый свой сезон выиграла бронзу сначала на первом этапе, потом золото в Казани. Вы отмечаете рост Дины или остаетесь при своем мнении, что она ничем пока сильно не выделяется среди учениц Тутберидзе?

– Просто здорово, что появилась еще одна конкурентка с ультра-си! Я увидела тройной аксель: очень классный, легкий, здоровский. Но пока что, грубо говоря, по второй оценке она проигрывает всем.

Понятно, она только втягивается, вливается в элиту. Но можно уже сказать на сто процентов, что это перспективная фигуристка, которая на одном акселе не остановится. Я думаю, что там и четверные будут – может, в конце сезона или в следующем.

А во-вторых, не побоюсь этого сравнения, она где-то напоминает мне маленькую Валиеву . Когда Камила была в таком же возрасте. И если она так же будет развивать все свои качества, то это тоже будет уникальная спортсменка, которая, как Камила, владеет и вращениями, и скольжением, и прыжками.

А это очень важно, потому что иногда ты прыгаешь, но катаешься не очень. А если у тебя все хорошо получается, то здесь, конечно, это уже другой класс.

Поэтому ей можно пожелать только роста. Ну и я уверена, что она будет обязательно прогрессировать. Думаю, уже в Кубке России, возможно, мы что-то еще новенькое увидим. И я думаю, что она будет в претендентах на призовые места в Кубке России.

– Она будет бороться за медали?

– При чистом прокате – конечно. Если у человека есть козыри в рукаве в виде ультра-си, ну конечно, он будет выигрывать, потому что ты так не натянешь эти компоненты тому, кто их не прыгает. Это нереально. Ты можешь поднять их, но не так сильно, как, например, если она прыгнет два акселя. Поэтому она тут просто возьмет техникой.

– Вы уже сказали, что на одном акселе она не остановится и обязательно будет что-то еще. Как считаете, это Этери Тутберидзе и ее помощники так работают над психологией спортсменок, чтобы они не боялись требовать от себя большего, чем сами от себя ожидали?

– Скажу так: наверное, ей легко дается. Но скажу такое ключевое слово: пока. Пока ей легко дается, пускай она это делает, и я думаю, что она это сама тоже понимает, – сказала Леонова.

