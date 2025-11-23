  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  «Наша миссия – победить в финале Гран-при. А потом мы надеемся выиграть чемпионат Европы». Фурнье-Бодри и Сизерон о целях на сезон
11

Фурнье-Бодри и Сизерон: совместная работа для нас удовольствие.

Французские фигуристы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свою победу на этапе Гран-при в Финляндии.

«Это наш первый старт за пределами Франции. Мы очень счастливы, что разделяем такие моменты друг с другом. Довольны своими выступлениями в эти выходные. Мы много работали над обеими программами, и здорово было сегодня поделиться этим с публикой», – сказал Сизерон. 

«Думаю, с того самого момента, как мы начали кататься вместе, мы сразу прониклись большим уважением друг к другу и полюбили наше общее дело. Так что с самого начала совместная работа была удовольствием.

Мы только что отобрались в финал Гран-при благодаря занятому месту. Рады, что поедем туда, и у нас есть некая миссия – победить в финале. После этого мы выступим на чемпионате Франции и отдохнем с родными на Рождество. А затем – чемпионат Европы, который мы надеемся выиграть», – добавила Фурнье-Бодри. 

Также фигуристка высказалась о получении гражданства Франции.

«Это просто потрясающе. Всего полторы недели назад я узнала, что наконец-то получила гражданство. Это большая удача, и для меня будет большой честью представлять Францию на Олимпийских играх», – сказала Фурнье-Бодри.

«Я злюсь, ведутся странные игры». Элита танцев на льду не понимает оценки и бунтует

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoГран-при
танцы на льду
logoГийом Сизерон
logoсборная Франции
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoЛоранс Фурнье-Бодри
