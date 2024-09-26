Светлана Ишмуратова: «Не жду ничего хорошего ни от МОК, ни от международных федераций. Опять конфетой перед носом помашут и сами съедят»

Светлана Ишмуратова заявила, что не ждет ничего хорошего от международных федераций.

Ранее глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил, что вопрос допуска россиян и белорусов на турниры будет рассматриваться на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 27-28 сентября.

«Дай бог, чтобы надежды Николая Гуляева оправдались. Но я, честно говоря, ничего хорошего не жду ни от МОК, ни от международных федераций. Все время ждать каких‑то подачек надоело.

Возможно, будет принято какое‑то промежуточное решение. Скорее всего, опять конфетой перед носом помашут и сами съедят», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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